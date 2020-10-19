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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA! Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile bilgisayar ve tablet başvurusu nasıl yapılacak? Formu... SON DAKİKA! Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile bilgisayar ve tablet başvurusu nasıl yapılacak? Formu...
Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği tablet ve bilgisayar başvuruları için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Öğrenciler MEB bigisayar başvuruları ne zaman, forma nasıl ulaşılır sorularının cevapları araştırılıyor. Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim sürecini sürdürüyor. Maddi durumu el vermeyen öğrencilere tablet yardımında bulunulacak. İşte, Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile bilgisayar ve tablet başvurusu nasıl yapılacak? Formu...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 17:41
Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile bilgisayar ve tablet başvurusu nasıl yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ücretsiz tablet ve bilgisayar dağıtımı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. MEB tarafından açıklanan son dakika bilgisinde 500 bin tabletin dağıtımına başlandığını, ihtiyaç sahibi öğrenciler için dağıtım stratejisinin hayata geçirildiği ve tabletlerin sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı. İşte, Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile bilgisayar ve tablet başvurusu nasıl yapılacak? Formu...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEDAVA TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLİR?
Tablet bilgisayar dağıtımında öncelikli amaç ihtiyaç sahibi öğrencilere yollamak. Dağıtımın hızlı gerçekleştirilebilmesi için dağıtım stratejisi uygulanıyor. Bu hafta ile birlikte yüz binlerce öğrenciye tablet dağıtımı başladı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
ÜCRETSİZ TABLET NEREDEN VE NASIL ALINIR? ÜCRETSİZ TABLET LİNKİ VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.
"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. 13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz." MEB GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DUYURMUŞTU
MEB'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;
Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.
Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.
Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.