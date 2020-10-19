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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrasında uzaktan eğitim modeline geçen okullar için yeni dönemde aynı şekilde başladı. 2. 3. 4. 8 ve 12. Sınıfların okula dönmesi ile birlikte, diğer kademedeki sınıflar okulların ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:52Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 18:02
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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?