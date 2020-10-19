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Haberler Galeri MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?

MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?

5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrasında uzaktan eğitim modeline geçen okullar için yeni dönemde aynı şekilde başladı. 2. 3. 4. 8 ve 12. Sınıfların okula dönmesi ile birlikte, diğer kademedeki sınıflar okulların ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 18:02
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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. MEB tarafından alınan kararla birlikte, 2,3,4,8 ve 12. Sınıfların okula dönmeleri sağlanmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacağı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?

5, 6, 7, 9, 10 VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Bu açıklamaların ardından ortaokul 5, 6, 7. ve lise 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı merak edilmeye başlandı. Ancak MEB tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?

MEB'DEN OKUL YÖNETİCİLERİNE 'UZAKTAN EĞİTİM TASARIM VE YÖNETİM EĞİTİMİ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul yöneticilerinin uzaktan eğitim süreçlerindeki tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla UNICEF iş birliğinde hazırlanan "Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi" uluslararası akredite sertifikalı mesleki gelişim programının tanıtımını, MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende yaptı.

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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?

Okul yöneticilerinin eğitiminin son derece kritik olduğunu ifade eden Selçuk, "Okullarımızın rengi, neşesi, niteliği doğrudan doğruya okul müdürlerimizin yetkinliği ve motivasyonu ile ilgili bir konu. Yapılan bu çalışma aslında tarihi olarak büyük bir değer taşıyor. Okul müdürlerimiz, okuldaki ilişkiler ağının okulun içinde olagelen iletişimin büyük ölçüde mimarlarıdır. O nedenle bu mimariyi kurarken çok daha nitelikli olarak kurma konusunda desteğimizle her zaman yanlarındayız." değerlendirmesini yaptı.

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MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?
MEB SON DAKİKA DUYURULAR! Okullar ne zaman açılacak 2020? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?

Okul müdürlerinin çok fazla bürokratik işlerinin olduğunu, lojistik işlerle uğraştıklarını vurgulayan Selçuk bütün çabalarının bu yükün azaltılması ve okul müdürlerinin gerçekten eğitimle uğraşmaları konusunda fırsat bulmaları için olduğunu dile getirdi.

Yöneticilerin eğitim ekosistemini geliştirebilmeleri için her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Selçuk, "Onların gelişimi, onların mutluluğu okulun mutluluğu, yani öğretmenin ve çocuğun mutluluğu demek. Biz ne kadar iyi bir teşkilata sahip olursak ne kadar iyi müfredata sahip olursak olalım iyi bir eğitim kadrosuna sahip olmazsak bunlar çok da anlamlı olmayacaktır. Bakanlık olarak biz her zaman okul yöneticilerimizin, müdürlerimizin, müdür yardımcılarımızın yanında olacağız ve onları destekleyeceğiz. Bunun için de çok yeni çalışmaların peşindeyiz." ifadelerini kullandı.