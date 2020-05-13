Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. İşletmelerin ne zaman açılacağına yönelik takvim için çalışmalar sürerken, uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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