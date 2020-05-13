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Haberler Galeri Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. İşletmelerin ne zaman açılacağına yönelik takvim için çalışmalar sürerken, uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 17:03
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Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçak seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Türk Hava Yolları (THY) tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. THY, haziran, temmuz ve ağustosu kapsayan uçuş planlama taslağı hazırladı. Peki, uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

UÇAKLAR NE ZAMAN SEFERE BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, iç hat seferleri 20 Mayıs'a, dış hat uçuşları ise 28 Mayıs'a kadar durduruldu.

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Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

THY 3 AYLK UÇUŞ PLANLAMA TASLAĞI HAZIRLADI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı yaptı.

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Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurma kararı alan THY, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre uçuş yapılmasını öngörüyor.

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Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek.