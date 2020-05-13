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Mehmetçik Erzincan'daki hain tuzağı erken fark etti faicanın eşiğinden dönüldü

PKK'lı teröristler Erzincan'da askerlerin devriye görevi yaptığı bölgeye patlayıcı tuzakladı. Mehmetçik'in geçiş yaptığı sırada infilak eden patlayıcılar nedeniyle bir askerimiz yaralandı. Takviye ekipler de bomba arama dedektörü köpeklerin desteğiyle bölgede teröristlere yönelik operasyon başlattı.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 19:43
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Mehmetçik Erzincan'daki hain tuzağı erken fark etti faicanın eşiğinden dönüldü

Erzincan'da devriye görevi yapan askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir asker hafif yaralandı.

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Mehmetçik Erzincan'daki hain tuzağı erken fark etti faicanın eşiğinden dönüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, devriye görevindeki askeri minibüsün Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

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Mehmetçik Erzincan'daki hain tuzağı erken fark etti faicanın eşiğinden dönüldü

Minibüsün savrulup karşı şeride geçtiği olayda, sürücü askerin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde kontrolü sağlanan aracın yoldan çıkıp devrilmesi önlendi. Olayda bir asker hafif yaralandı, askeri araçta ise ciddi hasar meydana gelmedi.

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Mehmetçik Erzincan'daki hain tuzağı erken fark etti faicanın eşiğinden dönüldü

Yaralı askere, olay yerine gelen silah arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

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Mehmetçik Erzincan'daki hain tuzağı erken fark etti faicanın eşiğinden dönüldü

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda asker ve zırhlı araç ile bomba uzmanları sevk edildi. Bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu.