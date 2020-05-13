Mehmetçik Erzincan'daki hain tuzağı erken fark etti faicanın eşiğinden dönüldü

PKK'lı teröristler Erzincan'da askerlerin devriye görevi yaptığı bölgeye patlayıcı tuzakladı. Mehmetçik'in geçiş yaptığı sırada infilak eden patlayıcılar nedeniyle bir askerimiz yaralandı. Takviye ekipler de bomba arama dedektörü köpeklerin desteğiyle bölgede teröristlere yönelik operasyon başlattı.