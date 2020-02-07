291 TL burs! PYBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İşte İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu...

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ücretsiz eğitim hakkını sunmasının yanı sıra burslarla da destek oluyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler bursluluk sınavlarını yakından takip ediyor. Vakıflar üzerinden burs desteği başvurusu yapan öğrenciler, MEB'in bursluluk sınavına da yoğun şekilde başvuruyor. Eski adı PYBS olan Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular bugün alıunmaya başlanacak. İOKBS'yi kazanan öğrencilere her ay 291 TL'lik eğitim bursu verilecek. Bursluluk sınavı başvurusu internet üzerinden yapılacak. Başvurular ile ilgili detaylı bir kılavuz yayınlandı. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak bursluluk başvuru kılavuzunu derledik. İşte İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





