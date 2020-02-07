291 TL burs! PYBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İşte İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu... Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ücretsiz eğitim hakkını sunmasının yanı sıra burslarla da destek oluyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler bursluluk sınavlarını yakından takip ediyor. Vakıflar üzerinden burs desteği başvurusu yapan öğrenciler, MEB'in bursluluk sınavına da yoğun şekilde başvuruyor. Eski adı PYBS olan Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular bugün alıunmaya başlanacak. İOKBS'yi kazanan öğrencilere her ay 291 TL'lik eğitim bursu verilecek. Bursluluk sınavı başvurusu internet üzerinden yapılacak. Başvurular ile ilgili detaylı bir kılavuz yayınlandı. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak bursluluk başvuru kılavuzunu derledik. İşte İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu... Giriş Tarihi: 07.02.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 09:51
Milli Eğitim Bakanlığı, eski adı PYBS olan Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuruları bugün almaya başlayacak. Öğrenciler heyecanla başvuru ekranının açılmasını bekliyor. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvurular için MEB tarafından bir de kılavuz yayınlandı. Bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu ve tüm merak edilenlerini ahaber.com.tr ekibi olarak derledik. İşte İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu...
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme
yaptırımı/ cezası almamış olmak, d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu
rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir. Maddi imkânlardan yoksun olma durumu: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan
velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2019 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,