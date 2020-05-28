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e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...
Son dakika... Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında celp tarihleri ertelenmişti. Haziran celbinde silahaltına alınacak vatandaşların askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden duyurulacak. e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Nisan/Mayıs/Haziran celp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin sevk işlemleri ile ilgili tüm detaylar ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:34
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