e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...

Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında ertelenen celp tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Nisan/Mayıs/Haziran celp dönemi için yayımlanan duyuruda, askerlik yerlerinin 28 Mayıs'ta duyurulacağı bildirilmişti. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler. Celp ve sevk işlemleri ile ilgili tüm detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...