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Haberler Galeri e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...

e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...

Son dakika... Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında celp tarihleri ertelenmişti. Haziran celbinde silahaltına alınacak vatandaşların askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden duyurulacak. e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Nisan/Mayıs/Haziran celp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin sevk işlemleri ile ilgili tüm detaylar ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:34
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e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...

Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında ertelenen celp tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Nisan/Mayıs/Haziran celp dönemi için yayımlanan duyuruda, askerlik yerlerinin 28 Mayıs'ta duyurulacağı bildirilmişti. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler. Celp ve sevk işlemleri ile ilgili tüm detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...

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e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nisan/ Mayıs/Haziran 2020 celp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linte tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...

CELP VE SEVKLERE İLİŞKİN DUYURU

MSB tarafından yayımlanan duyuru şu şekilde:

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e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...

1. Nisan/Mayıs/Haziran 2020 celp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020'de e-Devlet üzerinden duyurulacak, sınıflandırılanlar tekrar sınıflandırılmayacaktır.

2. Yedek/subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin (bedelli dâhil) sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

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e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...

Yükümlü ----------------- Sevk Tarihi -------------- Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

Erbaş/Er (1'nci Grup): 05 Haziran 2020 ------------- 01-05 Haziran 2020

Bedelli Er (Haziran Grubu): 20 Haziran 2020 ------------ 16-20 Haziran 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (2nci Grup), Bedelli Er Ertelenen Nisan Grubu: 29 Haziran 2020 ---- 25-29 Haziran 2020