Corona virüsten korunma yöntemleri! İşte corona virüsten korunmak için yapılması gerekenler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 153 ülkede görülen corona virüs can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının 359'a ulaştığını bildirirken corona virüsten kaynaklı ölüm sayısının 4'e ulaştığını duyurdu. Bu durumda vatandaşlara tedbir konusunda büyük görevler düşüyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Marketten aldığımız paket ürünlerde virüs var mı, sebze meyveleri nasıl yıkamalıyız, asansöre, otobüse binince ne yapmalıyız, kıyafetlerimizde virüs var mı' gibi herkesin aklındaki sorulara yanıt verdi. Günlük yaşantımızda virüsten korunmak için bu uyarılar büyük önem taşıyor. İşte merak edenler için corona virüsten korunma yolları...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 13:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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