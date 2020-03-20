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Corona virüsten korunma yöntemleri! İşte corona virüsten korunmak için yapılması gerekenler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 153 ülkede görülen corona virüs can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının 359'a ulaştığını bildirirken corona virüsten kaynaklı ölüm sayısının 4'e ulaştığını duyurdu. Bu durumda vatandaşlara tedbir konusunda büyük görevler düşüyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Marketten aldığımız paket ürünlerde virüs var mı, sebze meyveleri nasıl yıkamalıyız, asansöre, otobüse binince ne yapmalıyız, kıyafetlerimizde virüs var mı' gibi herkesin aklındaki sorulara yanıt verdi. Günlük yaşantımızda virüsten korunmak için bu uyarılar büyük önem taşıyor. İşte merak edenler için corona virüsten korunma yolları...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 13:48
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Corona virüsten korunma yöntemleri! İşte corona virüsten korunmak için yapılması gerekenler

KOLONYA VE DEZENFEKTAN KULLANIN

"Yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesinin olması durumunda, bu 'zarflı' bir virüs olduğu için bunu ortamdan uzaklaştırabiliyoruz, elimizi temizleyebiliyoruz.

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Corona virüsten korunma yöntemleri! İşte corona virüsten korunmak için yapılması gerekenler

ELİNİZİ SIK SIK VE EN AZ 20 SANİYE YIKAYIN

Hapşırma gibi bir şey olursa elimizin çok hızlı şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmasını öneriyoruz. El hijyeni buradaki mücadelede en önemli unsur.

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Corona virüsten korunma yöntemleri! İşte corona virüsten korunmak için yapılması gerekenler

HASTAYSANIZ MASKE TAKIN

Her yerde maske takan insanları görüyoruz. Şimdi maskeyi biz Bilim Kurulu olarak hastaların takmasını istiyoruz. Yayılma söz konusu olduğu zaman özellikle riskli kişilerde olmak üzere. Eğer çok dip dibe metroya, otobüse biniliyorsa oradaki o kişiler de maske takabilir.

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Corona virüsten korunma yöntemleri! İşte corona virüsten korunmak için yapılması gerekenler

MASKENİZE DOKUNMAYIN

Maske taktığınız zaman asla o maskeye dokunulmaz, o maskeyi düzeltmek için dokunmamanız gerekir. Hele ki çevreye dokundunuz, masaya, sandalyeye, kapı koluna, ondan sonra da maskenize dokundunuz, önce kendinizi enfekte edersiniz.

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Corona virüsten korunma yöntemleri! İşte corona virüsten korunmak için yapılması gerekenler

ELDİVEN TAKMAYA GEREK YOK

Eldiven takanları görüyoruz. Eldivenle sadece kendini koruduğunu sanıyor ama kendini de korumuyor. Eldiven takan insan el hijyeni yapmıyor. Eldiven takan kişiler ne yapıyor? Ben havaalanında gördüm, eldiveni takıp o eliyle her tarafa dokunup sonra kendi maskesine dokunuyor. Kendilerini enfekte edecekler. Bu son derece önemli. Eldiven takmaya gerek yoktur. Yanınızda küçük bir kolonya taşıyın, dokunduktan hemen sonra sık sık el hijyeninizi sağlayın, en önemli şey budur. Eldiven kullanmayı bize (doktorlara) bırakın. Eldiven takan kişi elini yıkamıyor.