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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Son dakika: Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Son dakika... Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Türkiye'de son 24 saatte 2.319 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en yoğun olduğu il olan İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan gelen son açıklamaları yazımızda derledik. Peki, Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 11:05
Son dakika... Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele titizlikle yürütülüyor. Son zamanlarda vakalarda görülen artış nedeniyle bazı sorular gündeme geldi. Mart ayından bu yana il bazında bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Vakalarda görülen artış nedeniyle bu kısıtlamaları yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Bakan Koca, şöyle yanıt verdi:
"Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim."
MEKANLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Sağlık Bakanı Koca,
"İstanbul özelinde veya temaslı iller ve ilçeler özelinde bir kısıtlama söz konusu olur mu? İstanbul'da son dönemde akşamları yapılan korona partileri de gündemde, bu konularda neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bilim Kurulu'nda da gündeme gelmiş oldu. Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Önümüzdeki günler bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bu öneri doğrultusunda bir duyuru yapmış olur." TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.