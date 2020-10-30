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Corona salgınında son durum: Kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüs salgınında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vaka sayılarında artış görülmesi nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için il bazında bazı önlemler alındı. Hangi illerde kısıtlama olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, corona salgınında son durum nedir? Kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 11:45
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Corona salgınında son durum: Kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Kısıtlama gelen iller hangileri? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de son 24 saatte 72 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1581 kişi iyileşti. 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için il bazında kısıtlamalar gündeme geldi. Valilikler tarafından alınan önlemler duyuruldu. Peki, kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte corona salgınında son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Corona salgınında son durum: Kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

CORONA SALGININDA SON DURUM

Türkiye'de 29 Ekim 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 370.832 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 10.099 kişi hayatını kaybetti. Toplam ağır hasta sayısı 1.916 olarak açıklanırken, 320.762 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Corona salgınında son durum: Kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

KISITLAMA GELEN İLLER HANGİLERİ?

Valilikler tarafından il bazında bazı kararlar alınıyor. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alınan iller:

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Corona salgınında son durum: Kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

ZONGULDAK: Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararlara göre 65 yaş üstü vatandaşların AVM, hastane ve pazar yerine belirli saatlerde girişleri yasaklandı. Alınan kararlar şöyle sıralandı:

* İlimiz tüm özel ve kamu hastanelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, hastane ziyaretlerine ve refakatçi olarak kabul edilmeyecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* Çalışan personel sayısı 50 (elli) ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.

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Corona salgınında son durum: Kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

ANKARA: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.