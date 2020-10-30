ANA SAYFA
Corona salgınında son durum: Kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?
Corona virüs salgınında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vaka sayılarında artış görülmesi nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için il bazında bazı önlemler alındı. Hangi illerde kısıtlama olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, corona salgınında son durum nedir? Kısıtlama gelen iller hangileri? Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 11:45
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21