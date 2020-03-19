19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Buna göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 2, hasta sayısı ise 191'e yükseldi. Bu gelişmelerin ardından corona virüsünden ölenlerin kimler olduğu internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?

Giriş Tarihi: 19.03.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 09:41
  • 1
  • 12
Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?

Son dakika... Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısını açıkladı. 93 yeni tanı konulup toplam hasta sayısının 191'e ulaştığını söyleyen Bakan Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik." diyerek corona virüsünden ikinci ölümü açıkladı. Vatandaşlar, corona virüsünden hayatını kaybedenlerin kimler olduğunu araştırıyor. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler? İşte son gelişmeler...

  • 2
  • 12
Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?

TÜRKİYE'DE CORONADAN ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Corona virüsünden ölenlerin isimleri henüz açıklanmadı. İlk ölen kişinin 89 yaşında, ikinci ölen kişinin de 61 yaşında hayatını kaybettiği biliniyor.

  • 3
  • 12
Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

  • 4
  • 12
Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

  • 5
  • 12
Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?

BİR SAATTE 50 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANIYOR!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.