Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Buna göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 2, hasta sayısı ise 191'e yükseldi. Bu gelişmelerin ardından corona virüsünden ölenlerin kimler olduğu internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?

Giriş Tarihi: 19.03.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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