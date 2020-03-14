Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
Son dakika haberi... Corona virüsü vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından önlemlerini arttıran vatandaşlar, son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye genelinde corona virüsü tedbirleri kapsamında ibadethaneleren okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işlemleri sürüyor. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte corona virüsü vaka sayısı...
Giriş Tarihi: 14.03.2020 15:59Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 16:52