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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...

Son dakika haberi... Corona virüsü vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından önlemlerini arttıran vatandaşlar, son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye genelinde corona virüsü tedbirleri kapsamında ibadethaneleren okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işlemleri sürüyor. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte corona virüsü vaka sayısı...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 16:52
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...

Corona virüsünden Türkiye'de ölen var mı? Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde alınan corona virüsü tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla 7 gün 24 saat mesai yapıyor. Türkiye'de corona virüsü vakalarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar, virüse yakalananların sağlık durumunu araştırıyor. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Coron virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiy'de ilk vakanın açıklanmasının ardından önlemler arttırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." dedi.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLEN VAR MI?

Türkiye'de corona virüsünden dolayı ölen yok.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...

'KORONAVİRÜS TİMLERİ'NİN ZORLU MESAİSİ

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla 7 gün 24 saat mesai yapıyor.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli tedbirler alınıyor.