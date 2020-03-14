Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...

Corona virüsünden Türkiye'de ölen var mı? Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde alınan corona virüsü tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla 7 gün 24 saat mesai yapıyor. Türkiye'de corona virüsü vakalarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar, virüse yakalananların sağlık durumunu araştırıyor. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Coron virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte son gelişmeler...