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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?

Son dakika... Türkiye'de toplam kişide corona virüsü görüldü. Bu gelişmelerin ardından corona virüsünün hangi ilde çıktığı merak edilmeye başlandı. Adana'da yaşayan vatandaşlar önlemlerinin arttırırken, Adana'da corona virüsünün olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da virüse karşı yoğun tedbirler alınıyor. Peki, Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:09
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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?

Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adana'da ikamet eden vatandaşlar, dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün Adana'da olup olmadığını araştırıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı "koronavirüs timleri" sabah ve akşam vardiyalı şekilde sürdürdükleri dezenfeksiyon öncesi hummalı şekilde hazırlık yapıyor. Peki, Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?

ADANA'DA CORONA VİRÜSÜ VAR MI? HANGİ İLDE?

Türkiye'de ilk vakanın ardından toplam 5 kişide virüs tespit edildiği açıklandı. Yurt genelinde vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında, virüsün bulundukları illerde olup olmadığı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen 5 kişinin hangi ilde yaşadığına ilişkin soruya, "Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olan bu hastaların izole olup olmadıkları, tedavilerinin yapılıp yapılmadığı, karantina altına alınıp alınmadığıdır. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu yarın başka bir şehir de olabilir. Her gün 'Bu şehirde de görüldü, burada da oldu' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz." karşılığını verdi.

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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?

'KORONAVİRÜS TİMLERİ'NİN ZORLU MESAİSİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı "koronavirüs timleri" de sabah ve akşam vardiyalı şekilde sürdürdükleri dezenfeksiyon öncesi hummalı şekilde hazırlık yapıyor.

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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?

Timler, belirlenen noktalara gitmeden önce titizlikle özel kıyafetlerini giyiyor, maske ve gözlüklerini takarak ekipmanlarının steril olmasına özen gösteriyor. Püskürtme yöntemiyle yüzeyleri dezenfekte eden ekipler, bezlerle de virüsün yayılabileceği alanları temizliyor. Ekipler, çalışmaları bittiğinde ise kıyafet, maske ve gözlüklerini dikkatli bir şekilde çıkararak imha ediyor.
"Çok önemli bir görevimiz var"

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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?

Dezenfekte ekibinde görevli İlyas Duran, AA muhabirine, göreve başlamadan önce kendi güvenlikleri için titizlikle hazırlandıklarını söyledi.