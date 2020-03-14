Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
Son dakika... Türkiye'de toplam kişide corona virüsü görüldü. Bu gelişmelerin ardından corona virüsünün hangi ilde çıktığı merak edilmeye başlandı. Adana'da yaşayan vatandaşlar önlemlerinin arttırırken, Adana'da corona virüsünün olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da virüse karşı yoğun tedbirler alınıyor. Peki, Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:03Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:09
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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?
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Son dakika: Adana'da corona virüsü var mı? Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü?