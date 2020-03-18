Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var? Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından önlemler artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:17
Son dakika... Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de yurt dışı temaslı ilk corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var? İşte son durum...
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLEN KİŞİ SAYISI KAÇ?
Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." dedi.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ VAKA VAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur." dedi.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde koronavirüs salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, virüs Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biri olduğunu ve koronavirüsü pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdiklerini söyledi.
İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünyayla yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtmasının imkan dışı olduğunu ifade eden Koca, 7 gün önce geç saatlerdeki basın toplantısında ilk vakayı bildirdiğini hatırlattı.
Koronavirüs hakkındaki araştırmaların çok şey öğrettiğini dile getiren Koca, virüsün özellikle solunum yolu üzerinden bulaştığına işaret etti.
Koca, temasın, virüse aradığı fırsatı sunduğunu, kalabalık ortamların en riskli ortamlar olduğunu söyledi.