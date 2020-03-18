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MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama

Son dakika... 20 bin öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, 9-13 Mart tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları bugün erişime açılacak. Gözle MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:50
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MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5-22 Şubat'ta gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan adayların sonuçları 25 Şubat'ta açıklanmıştı. Sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adaylar için 9-13 Mart tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilmişti. Yayımlanan takvime göre, sonuçlar bugün erişime açılacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atamaya ilişkin tercih sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar http://personel.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği...

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MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama

ATAMALAR NASIL OLACAK?

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

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MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.