MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5-22 Şubat'ta gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan adayların sonuçları 25 Şubat'ta açıklanmıştı. Sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adaylar için 9-13 Mart tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilmişti. Yayımlanan takvime göre, sonuçlar bugün erişime açılacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...