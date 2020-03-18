MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama
Son dakika... 20 bin öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, 9-13 Mart tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları bugün erişime açılacak. Gözle MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:46Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:50