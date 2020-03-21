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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Coronadan kaç kişi öldü? Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 277 bine ulaştı. Türkiye'de de görülen corona virüsü vakalarının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri aktardı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 14:28
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 277 bini aştı. Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart'ta görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından önlemler artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son gelişmeleri aktardı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 670 oldu.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerine yer verdi.