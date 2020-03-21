Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Coronadan kaç kişi öldü? Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 277 bine ulaştı. Türkiye'de de görülen corona virüsü vakalarının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri aktardı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 14:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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