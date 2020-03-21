Son dakika: Berberler kuaförler kapanacak mı? Güzellik merkezleri kapatılıyor mu? (Corona virüsü tedbirleri)

Son dakika haberi... Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Bazı şirketler evden çalışma sistemine geçti. En çok merak edilenlerden biri de berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılıp kapatılmayacağı olmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafondan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili genelge 81 il Valiliğine gönderildi. Peki, berberler kuaförler kapanacak mı? Güzellik merkezleri kapatılıyor mu?

Giriş Tarihi: 21.03.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 15:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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