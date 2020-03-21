Son dakika: Berberler kuaförler kapanacak mı? Güzellik merkezleri kapatılıyor mu? (Corona virüsü tedbirleri) Son dakika haberi... Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Bazı şirketler evden çalışma sistemine geçti. En çok merak edilenlerden biri de berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılıp kapatılmayacağı olmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafondan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili genelge 81 il Valiliğine gönderildi. Peki, berberler kuaförler kapanacak mı? Güzellik merkezleri kapatılıyor mu? Giriş Tarihi: 21.03.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 15:15
Son dakika... Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri kapanıyor mu? Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü salgını sonrası Türkiye'de önlemler artırıldı. Bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Corona virüsü salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı, önlemler almaya devam ediyor. Peki, berberler kuaförler kapanacak mı? Güzellik merkezleri kapatılıyor mu? İşte cevaplar...
BERBERLER, KUAFÖRLER, GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPATILIYOR MU?
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı, önlemler almaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi. Genelgeye göre, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fizikel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.
GEREKLİ TEDBİRLERİN İVEDİLİKLE PLANLANMASI...
Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
MANGAL YASAKLANDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirdi. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.