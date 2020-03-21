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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından ayrı kaldılar
Antalya'da yaşayan İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 8 yaşındaki kızları Soruşa'yı piyano hocasına bırakıp, gayrimenkullerini satmak için ülkelerine gitti. İran'da 14 gün karantinaya alınan çift, Türkiye, sınır kapılarını kapatınca, geri dönemedi. Çift, 1.5 aydır ayrı kaldıkları kızlarına kavuşmayı istiyor. Küçük Soruşa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek, "Tayyip Amca, Mevlüt Amca, lütfen beni aileme kavuşturun. Ailemi çok özledim." dedi.
Giriş Tarihi: 21.03.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 11:50
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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar
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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar
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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar
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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar
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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar