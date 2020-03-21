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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından ayrı kaldılar

Antalya'da yaşayan İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 8 yaşındaki kızları Soruşa'yı piyano hocasına bırakıp, gayrimenkullerini satmak için ülkelerine gitti. İran'da 14 gün karantinaya alınan çift, Türkiye, sınır kapılarını kapatınca, geri dönemedi. Çift, 1.5 aydır ayrı kaldıkları kızlarına kavuşmayı istiyor. Küçük Soruşa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek, "Tayyip Amca, Mevlüt Amca, lütfen beni aileme kavuşturun. Ailemi çok özledim." dedi.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 11:50
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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar
Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar

İnşaat malzemeleri üreticisi İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1,5 yıl önce Alanya'ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince, çift, İran'daki mülklerini satıp, Alanya'dan ev almaya karar verdi.

Karı-koca, İran'daki gayrimenkulerine alıcı çıkınca da 9 Şubat günü, kan hastalığı olan kızları Soruşa'yı, piyano hocası İranlı müzisyen Siyaveş Shahani ile eşi Esin İpekoğlu Shahani'ye emanet edip, 3 günlüğüne ülkelerine gitti.

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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar
Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar

TÜRKİYE'YE GİREMEDİLER

Ancak 12 Şubat günü geri dönmeyi planlayan çift, İran'da, 'yurt dışından geldikleri' gerekçesiyle 14 gün karantinaya alındı. Karanti sürelerinin dolmasının ardından da Türkiye, 2 ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı. Karı-kocanın Türkiye'ye girişlerine izin verilmedi.

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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar
Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Soruşa Koştinetikhoşa'nın aylık tedavisi ise anne-babanın izin belgesi olmadığı için yapılamadı. Küçük kızın tedavisi için tüm kapıları çalan Shahani çifti, Soruşa'nın ya ailesinin yanına gönderilmesini ya da anne-babanın yurda alınması için yetkililerden yardım istedi.

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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar
Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cep telefonu aracılığıyla kızıyla görüntülü konuşan Melihe Koştinetikhoşa, gözyaşlarını tutamazken, 1.5 aydır ailesinden ayrı olan Soruşa Koştinetikhoşa şunları söyledi:

"Annem Türkiye'ye gelmek ve beni yeniden görmek için çok telaşlanmış. Yapabileceği en iyi şeyleri yapmış ama gelememişler. Onlar karantinada olmayı kabul ediyor. İran onları kabul etmiş, sınırdan geçebilirler demiş ama Türkiye onların gelmesine izin vermemiş. Önceden benim ağabeyim vardı, ağabeyim öldüğü için benim de ölmemden korkuyor. Sadece onlar buraya geri dönmek istiyor. Hiç kimseye kötülük etmek istemiyorlar."

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Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar
Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı! Ülkelerine gittiler çocuklarından arı kaldılar

"TAYYİP AMCA, MEVLÜT AMCA LÜTFEN BENİ AİLEME KAVUŞTURUN"

Küçük Soruşa, Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek, "Tayyip Amca, Mevlüt Amca, lütfen beni aileme kavuşturun. Ailemi çok özledim. Akşamları onlar için ağlıyorum. Ailem çok üzgün. Benim daha önce ağabeyim öldü, benim de rahatsızlığım var. Lütfen ailemi bana getirin ya da beni oraya gönderin" dedi.