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Haberler Galeri Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de bayram tatilinin kaç gün yapılacağı oldu. Öte yandan bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı da aranılanlar arasında yer alıyor. AK Parti MYK toplantısında bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı konuşuldu. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 16:15
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Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının bayramda olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüse karşı ilk dönemi başarıyla tamamlayan Türkiye yeni önlemler alıyor. Normalleşma takvimi belli olmaya başlarken sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

AK Parti'nin önceki gün Başkan Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi.

Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hürriyet'in haberine göre; Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı'nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Başkan Erdoğan'a iletti.

Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

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Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

16-17-18-19 Mayıs'ta Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ KAÇTA?

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati 12.00-18.00 şeklinde değiştirildi.