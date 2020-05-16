Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de bayram tatilinin kaç gün yapılacağı oldu. Öte yandan bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı da aranılanlar arasında yer alıyor. AK Parti MYK toplantısında bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı konuşuldu. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 16:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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