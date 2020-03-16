Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman, nerede çıktı? Corona virüsü hangi şehirlerde var? Son dakika... Corona virüsü ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından bazı yeni tedbirler de uygulamaya sokuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam corona virüsü vakasının 18 olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerin ardından corona virüsü vakalarının hangi illerde olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman, nerede çıktı? Corona virüsü hangi şehirlerde var? Giriş Tarihi: 16.03.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 17:51
Son dakika... Corona virüsü hangi şehirlerde var? Türkiye'de corona virüsü nerede çıktı? Türkiye, Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında görülmeye başlanan corona virüsüne karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler aldı. İlk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de corona virüsünün hangi şehirde ortaya çıktığı oldu. Peki, Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman, nerede çıktı? Corona virüsü hangi şehirlerde var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
CORONA VİRÜSÜ HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?
Virüsün hangi illerde görüldüğü konusunda bir bilgi bulunmuyor. Yurt genelinde vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında virüsün bulundukları illerde olup olmadığı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen 18 kişinin hangi ilde yaşadığına ilişkin soruya, "Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olan bu hastaların izole olup olmadıkları, tedavilerinin yapılıp yapılmadığı, karantina altına alınıp alınmadığıdır. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu yarın başka bir şehir de olabilir. Her gün 'Bu şehirde de görüldü, burada da oldu' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz." karşılığını verdi.
TÜRKİYE'DE İLK VAKA NE ZAMAN ÇIKTI?
Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. İlk vakaya rastlanmasının ardından bazı yeni tedbirler de uygulamaya sokuldu. Bu tarihten sonra yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler şunlar:
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa üzerinden gelen bir hastanın test sonuçlarının pozitif çıktığını, 13 Mart'ta da ikinci bir kişinin de testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12 Mart'ta yapılan toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.
- İlk ve orta okullar ile liselerin, 16 Mart itibarıyla iki hafta tatil edilmesine, öğrencilerin 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam etmesine karar verildi.
- Üniversiteler, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edildi.