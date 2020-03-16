Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman, nerede çıktı? Corona virüsü hangi şehirlerde var?

CORONA VİRÜSÜ HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?

Virüsün hangi illerde görüldüğü konusunda bir bilgi bulunmuyor. Yurt genelinde vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında virüsün bulundukları illerde olup olmadığı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen 18 kişinin hangi ilde yaşadığına ilişkin soruya, "Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olan bu hastaların izole olup olmadıkları, tedavilerinin yapılıp yapılmadığı, karantina altına alınıp alınmadığıdır. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu yarın başka bir şehir de olabilir. Her gün 'Bu şehirde de görüldü, burada da oldu' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz." karşılığını verdi.