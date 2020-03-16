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Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?

Camiler kapatıldı mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüsü önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından yoğun önlemler alındı. Hastalığın yayılmaya başlaması üzerine Türkiye, aldığı önlemleri kademeli olarak artırdı. Peki, camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 16:26
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Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?

Son dakika haberi... Camiler kapatıldı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de corona virüsü vakasının artması ile birlikte yoğun önlemler alındı. Okullar üniversiteler tatil edildi, AVM çalışma saatleri değiştirildi, bazı sınavların tarihleri ertelendi. Önlem amaçlı camilerin kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyordu. Peki, camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi? İşte son gelişmeler...

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Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?

CAMİLER KAPATILDI MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir." dedi.

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Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?

"CAMİLER AÇIK KALACAK"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."

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Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?

İşte Erbaş'ın açıklamalarından satır başları:
Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

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Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?

Yeni tip Corona Virüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.