Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?

Camiler kapatıldı mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüsü önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından yoğun önlemler alındı. Hastalığın yayılmaya başlaması üzerine Türkiye, aldığı önlemleri kademeli olarak artırdı. Peki, camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 16:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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