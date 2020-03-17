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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı?

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü toplam hasta sayısını açıkladı. Gelen bilgilere göre, dün 29 yeni tanı konulduğu bildirildi. Bakan Koca, yeni tip corona virüse ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi. Peki, corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 09:24
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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı?

Son dakika... Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Corona virüsünden ölen var mı? Türkiye, ilk kez geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan, dünya çapında ölümlere neden olan yeni tip corona virüsü ile mücadele kapsamında etkin önlemler aldı. Yurt dışı temaslı bir kişide virüsün tespit edilmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile vaka sayısını bildirdi. Peki, corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? İşte vaka sayısı ve son gelişmeler...

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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı?

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı?

BAKAN KOCA'DAN "TEDBİRLERİ SIKI TUTALIM" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

Salgınlarda olayların panikle kontrolden çıktığını, tedbir ve paniğin birbirinin zıttı olduğunu vurgulayan Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım." çağrısında bulundu.

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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLEN VAR MI?

Türkiye'de corona virüsünden dolayı ölen yok.