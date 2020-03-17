Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı?

Son dakika... Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Corona virüsünden ölen var mı? Türkiye, ilk kez geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan, dünya çapında ölümlere neden olan yeni tip corona virüsü ile mücadele kapsamında etkin önlemler aldı. Yurt dışı temaslı bir kişide virüsün tespit edilmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile vaka sayısını bildirdi. Peki, corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? İşte vaka sayısı ve son gelişmeler...