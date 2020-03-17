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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı?
Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü toplam hasta sayısını açıkladı. Gelen bilgilere göre, dün 29 yeni tanı konulduğu bildirildi. Bakan Koca, yeni tip corona virüse ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi. Peki, corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.03.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 09:24
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