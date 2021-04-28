Son dakika: Türkiye genelinde tam kapanma başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, Covid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde "tam kapanma"ya geçileceğini duyurdu. Peki, kısıtlama döneminde seyahat nasıl olacak? Nereler açık olacak? Restoranlar, kuruyemişçiler ve marketler ne zaman açık olacak? Kısıtlamada, otel ve konaklama tesislerinde nasıl konaklanacak? Kimler muaf olacak? Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kimler kullanabilecek ya da kullanamayacak? İşe nasıl gidilecek? Hangi belge gerekli?