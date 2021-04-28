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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye genelinde tam kapanma başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar!

Son dakika: Türkiye genelinde tam kapanma başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, Covid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde "tam kapanma"ya geçileceğini duyurdu. Peki, kısıtlama döneminde seyahat nasıl olacak? Nereler açık olacak? Restoranlar, kuruyemişçiler ve marketler ne zaman açık olacak? Kısıtlamada, otel ve konaklama tesislerinde nasıl konaklanacak? Kimler muaf olacak? Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kimler kullanabilecek ya da kullanamayacak? İşe nasıl gidilecek? Hangi belge gerekli?

Giriş Tarihi: 28.04.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 18:16
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Son dakika: Türkiye genelinde tam kapanma başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar!

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. .

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Son dakika: Türkiye genelinde tam kapanma başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir

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Son dakika: Türkiye genelinde tam kapanma başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir

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Son dakika: Türkiye genelinde tam kapanma başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar!

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır

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Son dakika: Türkiye genelinde tam kapanma başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir