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MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?
Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi. Hal böyle olunca öğrenciler detayları sorgulamaya başladı. İşte, liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 21:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 21:30
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