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Haberler Galeri MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?

MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?

Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi. Hal böyle olunca öğrenciler detayları sorgulamaya başladı. İşte, liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 28.04.2021 21:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 21:30
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MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?

Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasında bulundu. Sınavlar hakkında açıklamaları bekleyen öğrenciler ve veliler sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?

TEK SINAV DÖNEMİ BAŞLIYOR

Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söylebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

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MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?

GENEL TABLOYA BAKIYORUZ

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

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MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM BULAŞI ARTIRDI MI?

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.

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MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA SÜRECİ

Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı.