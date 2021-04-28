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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 için geri sayım başlamıştı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS 2021 sınavına kısa süre kala tam kapanma kararı geldi. Öğrenciler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte, YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 28.04.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 18:03
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ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT şeklinde üç farklı oturumda yapılan YKS sınavının haziran ayında düzenlenmesi planlanıyordu. Koronavirüs vaka sayısının artışı nedeniyle sınavların ertelenmesine karar verildi. İşte, YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

YKS 2021 ERTELENDİ Mİ?

Kabine toplantısından çıkan karar doğrultusunda tüm sınavlar ertelendi. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

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ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.'' şeklinde açıklamada bulundu.

YKS sınavına dair ÖSYM'den açıklama gelmesi bekleniyor.

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ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

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ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

2021 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.