ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?

YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT şeklinde üç farklı oturumda yapılan YKS sınavının haziran ayında düzenlenmesi planlanıyordu. Koronavirüs vaka sayısının artışı nedeniyle sınavların ertelenmesine karar verildi. İşte, YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?