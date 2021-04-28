ANA SAYFA
ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?
YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 için geri sayım başlamıştı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS 2021 sınavına kısa süre kala tam kapanma kararı geldi. Öğrenciler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte, YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 18:03
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7