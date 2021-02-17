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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Türk Tabipler Birliği PKK'lı teröristlerin yaralarını sardı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: TTB kapatılmalı Son dakika: Türk Tabipler Birliği PKK'lı teröristlerin yaralarını sardı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: TTB kapatılmalı Son dakika haberi... Türkiye'nin Gara'da terör örgütü PKK'ya düzenlediği tarihi operasyonda, 13 vatandaşımızın şehit olduğu haberi yürekleri yakmıştı. Türkiye'nin büyük çoğunluğu tarafından lanetlenen PKK'yı açıktan desteleyen çok sayıda kurum ve kuruluş ta var. Bunların başında Türk Tabipler Birliği geliyor. Türk Tabipler Birliği'nin; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Giriş Tarihi: 17.02.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 11:26
Siyasiler, tabip odaları ve doktorlar; Türk Tabipler Birliği'nin "Gara'da yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖNTER: "TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KAPATILMALI"
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ülvi Yönter: "Bölücü terör örgütü PKK'ya en ufak bir tepki yok... Şehitlerimize rahmet yok, hürmet yok...Vatana ve millete sadakat yok, sevgi yok...Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır..."
POLAT: "KATİLE KATİL, TERÖRİSTE TERÖRİST DİYEMEDİ"
AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: "Katile katil, teröriste terörist diyemeyen, PKK itlerini arkalayıp cesaretlendiren sizlere lanet olsun."
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Selim Yurdakul: "Türk Hekimleri olarak bizleri temsil etmeyen TTB merkez konseyi üyeleri milletimizin vicdanından tamamen koptuğunun kanıtı olan bu açıklamayı yapmaları utanç vericidir. Bu TTB yönetimi ülkemiz hekimlerini temsil etmek yerine terör örgütü sempatizanlarını temsil eden bir yapıdır"
TİYEKLİ: "BU TEPKİ TÜRKİYE'DEKİ 30'DAN FAZLA TABİP ODASININ ORTAK GÖRÜŞÜDÜR" Kahramanmaraş Tabip Odası: "Kahramanmaraş Tabip Odası olarak katilleri ve açık/örtülü destekçilerini kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsyi üyelerinin açıklaması sadece kendilerini bağlar."