Son dakika: Türk Tabipler Birliği PKK'lı teröristlerin yaralarını sardı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: TTB kapatılmalı

Son dakika haberi... Türkiye'nin Gara'da terör örgütü PKK'ya düzenlediği tarihi operasyonda, 13 vatandaşımızın şehit olduğu haberi yürekleri yakmıştı. Türkiye'nin büyük çoğunluğu tarafından lanetlenen PKK'yı açıktan desteleyen çok sayıda kurum ve kuruluş ta var. Bunların başında Türk Tabipler Birliği geliyor. Türk Tabipler Birliği'nin; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Sabah Giriş Tarihi: 17.02.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 11:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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