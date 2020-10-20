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Haberler Galeri Son dakika: Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor!

Son dakika: Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor!

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin 'Oruç Reis' ile yapılacak çalışma ve araştırmalar için 12- 22 Ekim'de Doğu Akdeniz'deki NAVTEX ilanının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 11:46
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Son dakika: Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor!

'Oruç Reis'in 12 Ekim'de yeni sismik araştırma ve çalışmalar için Akdeniz'e açılmasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı farklı türlerde savaş gemileri de yeniden Akdeniz'e açıldı.

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Son dakika: Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor!

Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çok sayıda fırkateyn, hücumbot, arama- kurtarma, yardım ve korvet gemileri görev yapıyor.

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Son dakika: Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor!

Savaş gemileri, bölgedeki koy ve limanlarda bekleyişini sürdürüyor. Gemilere zaman zaman helikopterlerle eşlik edildiği ve erzak getirildiği görülüyor.

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Son dakika: Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor!

Bazı gemilerle demir alınarak, bölgede görev sürdürülüyor. Gemilerin bekleyişi, en çok bölgeden geçen ve yatlarla Akdeniz'de tura çıkan turistlerin ilgisini çekiyor.

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Son dakika: Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor!

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerin, Antalya ile Kalkan arasındaki bekleyişinin 22 Ekim'e kadar süreceği değerlendiriliyor.