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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Son dakika: Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor! Son dakika haberine göre; Türkiye'nin 'Oruç Reis' ile yapılacak çalışma ve araştırmalar için 12- 22 Ekim'de Doğu Akdeniz'deki NAVTEX ilanının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor. Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 11:46
'Oruç Reis'in 12 Ekim'de yeni sismik araştırma ve çalışmalar için Akdeniz'e açılmasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı farklı türlerde savaş gemileri de yeniden Akdeniz'e açıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çok sayıda fırkateyn, hücumbot, arama- kurtarma, yardım ve korvet gemileri görev yapıyor.
Savaş gemileri, bölgedeki koy ve limanlarda bekleyişini sürdürüyor. Gemilere zaman zaman helikopterlerle eşlik edildiği ve erzak getirildiği görülüyor.
Bazı gemilerle demir alınarak, bölgede görev sürdürülüyor. Gemilerin bekleyişi, en çok bölgeden geçen ve yatlarla Akdeniz'de tura çıkan turistlerin ilgisini çekiyor.
Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerin, Antalya ile Kalkan arasındaki bekleyişinin 22 Ekim'e kadar süreceği değerlendiriliyor.