Son dakika: Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor!

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin 'Oruç Reis' ile yapılacak çalışma ve araştırmalar için 12- 22 Ekim'de Doğu Akdeniz'deki NAVTEX ilanının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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