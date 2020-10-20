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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB ASAL 2020: Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? MSB ASAL 2020: Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Son dakika... Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Askerlik vakti gelen ve tecilini bozduran vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Merakla beklenen açıklama MSB'den geldi. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:37
Askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2020 Kasım celbine ilişkin duyuru yayımlandı. Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde askerlik yerleri için heyecan daha da arttı. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları
tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Adaylar e-Devlet şifreleri ile birlikte askerlik yerlerini öğrenebilecekler. 23 Ekim 2020 KASIM 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
İşte MSB'nin yayımladığı Kasım 2020 sınıflandırma dönemi duyurusu:
1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. 3. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.