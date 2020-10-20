Askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2020 Kasım celbine ilişkin duyuru yayımlandı. Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde askerlik yerleri için heyecan daha da arttı. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...