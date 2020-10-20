Erdoğan açıklamıştı! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimin hazırlıkları sürdüğü üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıranlar ile eğitimine halen devam eden öğrenciler konu ile ilgili YÖK'ten gelecek haberlere kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da detayları aktardı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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