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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: TSK muvazzaf subay alımı kılavuzu yayımlandı! Astsubay alımı başvuru şartları ve KPSS puanı... Son dakika: TSK muvazzaf subay alımı kılavuzu yayımlandı! Astsubay alımı başvuru şartları ve KPSS puanı...
TSK muvazzaf subay alımı kılavuzu yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından subay alımı için bekleyenler başvuru tarihi ve alım şartlarını araştırmaya başladı. İşte, Astsubay alımı başvuru şartları ve KPSS puanı...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 20:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 21:01
TSK tarafından en az 60 KPSS puanı ile alım yapılacak olan subay alımı ilanı yayımlandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri muvazzaf subay alımı için arana başvuru şartları adaylar tarafından merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan kılavuza göre; başvuruların nası, nereye yapılacağı, seçim aşamaları ve muvazzaf subay alımı için bilgiler detaylar yer alıyor. İşte, Astsubay alımı başvuru şartları ve KPSS puanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILMAKTADIR?
Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.
MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK İÇİN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Muvazzaf subay adayları için; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik'in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikler ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.
Sözleşmeli subay adayları için; Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri" ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.
MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURUSUNDA ÖĞRENİM ŞARTI NEDİR?
Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak okul olarak başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak şartı aranmaktadır.
MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURUSUNDA YAŞ ŞARTI NEDİR?
Lisans düzeyinde mezunlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 32 yaşından büyük olmamak, tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşından büyük olmamak şartları aranmaktadır.