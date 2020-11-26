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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs sonuçları için geri sayım: KYK 2020-2021 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları... KYK burs sonuçları için geri sayım: KYK 2020-2021 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları...
KYK 2020-2021 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Binlerce öğrenci her gün heyecanla burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. " KYK 2020-2021 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. KYK yurt başvuruları da merak edilen başka husus oluyor. İşte, tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 20:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 20:12
KYK 2020-2021 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları başladı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her gün umutla beklenen KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler ve veliler gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, KYK 2020-2021 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih geçilmedi. Geçen yıl sonuçlar 16 Kasım'da açıklanmıştı, bu yıl da sonuçların ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihlerinin belli olmasıyla birlikte yurt başvurularının da tarihinin belli olması bekleniyor. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.
KYK BURSU NE KADAR? (2020)
KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.
BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri aylık olarak 550 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bunun yanı sıra burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmiyor.