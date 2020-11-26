KYK 2020-2021 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları başladı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her gün umutla beklenen KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler ve veliler gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, KYK 2020-2021 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları...