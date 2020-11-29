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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs sonuçları 2020: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları... KYK burs sonuçları 2020: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları...
KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvuru yapan adaylar burs ve kredi sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Yeni yıla kısa süre kalmasının ardından burs sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklama bekleniyor. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları...
Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 17:00
KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 16 Kasım tarihinde açıklanan burs ve kredi sonuçları için geri sayım sürüyor. 2020-2021 yılı burs başvuruları için süreç 8 Kasım tarihinde sona ermişti. Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca maddi destek olarak alacağı burs ödemeleri için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başvurular 8 Kasım tarihinde sona ermişti. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir.
Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.
15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.