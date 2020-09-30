Ancak İŞKUR' a üye değilseniz öncelikle üye olmalısınız. İŞKUR' a üye olmak için 14 yaşını tamamlamış olmalısınız. Ardından İŞKUR' un sitesine giriş yaparak kişisel, eğitim, iletişim ve mesleki bilgilerinizi istenilen bir şekilde eksiksiz girmelisiniz. Daha sonra e-posta yolu ile hesabınızı onaylayarak hemen başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Bekçilik ilanı için hangi ili seçerseniz alım kapasitesi karşınıza çıkmaktadır. Bu nedenle hızlı bir şekilde üye olup, başvurunuzu oluşturmanız gerekmektedir.