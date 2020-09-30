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Haberler Galeri Bekçi alımı başvuru formu 2020: Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?

Bekçi alımı başvuru formu 2020: Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?

Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? 400 bekçi alımı için 19 Eylül'de başlayan başvuru süreci, 2 Ekim tarihinde bitecek. Bekçi alımı için başvuru yapmak isteyenler e-devlet üzerinden forma ulaşabilecek. 2020 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için ön başvurular sonrasında 400 erkek bekçi eğitime alınacak. İşte, Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 30.09.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 16:13
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Bekçi alımı başvuru formu 2020: Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?

Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için başvurular 19 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 400 erkek bekçi alımı için başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı başvuru formu 2020: Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

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Bekçi alımı başvuru formu 2020: Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet adresini açın. Burada "Açık iş ilanları" kategorisinde "bekçi" aramasını yapın. Karşınıza çıkan ilanlardan istediğinizin üstüne tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

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Bekçi alımı başvuru formu 2020: Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?

BAŞVURU ŞARTLARI;

Bekçi alımı başvurusu için İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınladığı ilana başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda en yakın İŞKUR Genel Müdürlüğüne giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

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Bekçi alımı başvuru formu 2020: Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?

Ancak İŞKUR' a üye değilseniz öncelikle üye olmalısınız. İŞKUR' a üye olmak için 14 yaşını tamamlamış olmalısınız. Ardından İŞKUR' un sitesine giriş yaparak kişisel, eğitim, iletişim ve mesleki bilgilerinizi istenilen bir şekilde eksiksiz girmelisiniz. Daha sonra e-posta yolu ile hesabınızı onaylayarak hemen başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Bekçilik ilanı için hangi ili seçerseniz alım kapasitesi karşınıza çıkmaktadır. Bu nedenle hızlı bir şekilde üye olup, başvurunuzu oluşturmanız gerekmektedir.