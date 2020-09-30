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Bekçi alımı başvuru formu 2020: Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?
Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? 400 bekçi alımı için 19 Eylül'de başlayan başvuru süreci, 2 Ekim tarihinde bitecek. Bekçi alımı için başvuru yapmak isteyenler e-devlet üzerinden forma ulaşabilecek. 2020 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için ön başvurular sonrasında 400 erkek bekçi eğitime alınacak. İşte, Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-devlet ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 30.09.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 16:13
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