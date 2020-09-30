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Haberler Galeri Bakan Soylu açıklamıştı! 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler?

Bakan Soylu açıklamıştı! 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler?

Jandarma uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru için ilanların ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Uzman erbaş alımı konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gelmişti. Peki, 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 13:02
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Bakan Soylu açıklamıştı! 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uzman erbaş alımı gerçekleştiriliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alımların ertelendiği duyurulmuştu. 2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde uzman erbaş alımı yapılıp yapılmayacağı yeniden gündeme geldi. Peki, 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Soylu açıklamıştı! 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.

Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Bakan Soylu açıklamıştı! 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

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Bakan Soylu açıklamıştı! 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler?

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

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Bakan Soylu açıklamıştı! 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler?

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar