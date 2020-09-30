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Bakan Soylu açıklamıştı! 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler?
Jandarma uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru için ilanların ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Uzman erbaş alımı konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gelmişti. Peki, 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş şartları neler? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.09.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 13:02
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