24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... 26 Nisan'da tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Ramazan'ın ilk iki haftası uygulanacak olan kısmi kapanmanın ardından en çok merak edilenlerden biri de tam kapanma oldu. Konu ile ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:27
  • 1
  • 19
Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Tam kapanma ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken gözler bayramda uygulanması beklenen kısıtlamalara çevrildi. Son zamanlarda koronavirüs salgınında görülen vaka artışı sonrası sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

26 NİSAN'DA TAM KAPANMA MI GELİYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, kısmi kapanma uygulamasının ardından nasıl bir uygulama yapılacağı henüz bilinmiyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından çıkacak önerileni Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısının ardından detayların açıklanması bekleniyor.

  • 3
  • 19
Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN TAM KAPANMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca'nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu değerlendirdi.

  • 4
  • 19
Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

FARK AÇILIYOR

İki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı.

  • 5
  • 19
Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Bu hafta ile bir önceki hafta arasındaki farkın şu anda açılmaya başladığını kaydeden Odabaş, "Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz. Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor" dedi.