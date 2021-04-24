Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... 26 Nisan'da tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Ramazan'ın ilk iki haftası uygulanacak olan kısmi kapanmanın ardından en çok merak edilenlerden biri de tam kapanma oldu. Konu ile ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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