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Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...
Kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında mekanlar için yeni düzenlemeye gidilmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran, lokanta gibi yeme içme yerlerinin de müşteri kabul etmeyeceği bildirildi. Bu kapsamda, yeniden paket servis ve gel al şeklinde hizmet verileceği belirtildi. İşte, kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 01:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 01:36
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