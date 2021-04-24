Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen hafta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası açıklanan karara göre ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarılmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran, lokanta gibi yeme içme yerlerinin de müşteri kabul etmeyeceği bildirildi. Bu kapsamda, yeniden paket servis ve gel al şeklinde hizmet verileceği belirtildi. İşte, kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...