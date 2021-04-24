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Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...

Kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında mekanlar için yeni düzenlemeye gidilmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran, lokanta gibi yeme içme yerlerinin de müşteri kabul etmeyeceği bildirildi. Bu kapsamda, yeniden paket servis ve gel al şeklinde hizmet verileceği belirtildi. İşte, kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 01:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 01:36
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Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...

Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen hafta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası açıklanan karara göre ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarılmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran, lokanta gibi yeme içme yerlerinin de müşteri kabul etmeyeceği bildirildi. Bu kapsamda, yeniden paket servis ve gel al şeklinde hizmet verileceği belirtildi. İşte, kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...

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Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...

RESTORAN, KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

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Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...

16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

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Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

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Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...

DÜĞÜN, NİKAH, KINA GECELERİ VE NİŞAN MERASİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

13 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbir kararları çerçevesinde düğün, nikah, kına geceleri ve nişanlar merasimleri 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.