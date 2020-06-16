Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında görülen artış sonrası en çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske artı mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." diyerek, maske takmanın önemini bir kez daha vurguladı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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