16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında görülen artış sonrası en çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske artı mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." diyerek, maske takmanın önemini bir kez daha vurguladı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 12:11
  • 1
  • 16
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde maske takmanın ve sosyal mesafenin önemine her gün dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi." dedi. Vaka sayısında artış görülmesi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte merak edilenler...

  • 2
  • 16
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağını olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Kısıtlama ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 16
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

SALGINLA MÜCADELEDE ANTİKOR TESTİ UYGULAMASI SÜRÜYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile 81 kentte antikor testlerine başlandı.

İstanbul'da Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de uygulama kapsamında sahaya çıktı.

  • 4
  • 16
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere, onaylarını alarak PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol edecek.

Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanacak.

  • 5
  • 16
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bizler pandemi sürecinde filyasyon ekipleri olarak büyük başarı elde ettik. Şimdi de bağışıklığı ölçeceğiz. Antikor testlerinin amacı bunun tespiti." dedi.