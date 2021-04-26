Son dakika: Tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak?

Son dakika... Tam kapanmada bankalar açık mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirler belli oldu. Kısmi kapanmanın sona ermesi ile birlikte tam kapanma uygulamasına geçileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından tam kapanmada bankaların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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