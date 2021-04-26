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Haberler Galeri Son dakika: Tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak?

Son dakika: Tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak?

Son dakika... Tam kapanmada bankalar açık mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirler belli oldu. Kısmi kapanmanın sona ermesi ile birlikte tam kapanma uygulamasına geçileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından tam kapanmada bankaların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:40
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Son dakika: Tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak?

Son dakika... Tam kapanmada bankalar açık mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye genelinde 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulamasına geçileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konular arasında bankalar yer aldı. Peki, tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak?

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

Başkan Erdoğan iş yerleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir." ifadelerini kullandı. Ancak istista tutulacak kuruluşları içeren genelge henüz yayımlanmadı. Genelge yayımlandıktan sonra bankaların açık olup olmayacağı da belli olacak.

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Son dakika: Tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak?

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Son dakika: Tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak?

EN YÜKSEK VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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Son dakika: Tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak?

EN AZ VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 854, 75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,08 oldu.