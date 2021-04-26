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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...
Kabine toplantısı sonrasında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. 26 Nisan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Alınan kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam tarihleri ile belli olacak. İşte, 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...