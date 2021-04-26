İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...

26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Şimdi gözler İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacak son dakika genelgesine çevrildi. İşte, 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...