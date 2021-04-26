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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...

Kabine toplantısı sonrasında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. 26 Nisan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Alınan kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam tarihleri ile belli olacak. İşte, 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:45
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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...

26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Şimdi gözler İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacak son dakika genelgesine çevrildi. İşte, 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...

26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin saat 00:00'da açıklanması bekleniyor. Yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...

26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI YENİ KARARLARI

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.