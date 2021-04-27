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Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...
Tam kapanma kaç gün sürecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar açıklandı. Aralıksız olarak 3 hafta sürecek kısıtlama döneminde, zincir marketler haftanın 6 günü faaliyet gösterebilecek. Yeme-içme sektörüne uygulanan paket servis düzenlemesiyse bu dönemde de geçerli olacak. İşte, tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 18:16
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