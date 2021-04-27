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Haberler Galeri Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...

Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...

Tam kapanma kaç gün sürecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar açıklandı. Aralıksız olarak 3 hafta sürecek kısıtlama döneminde, zincir marketler haftanın 6 günü faaliyet gösterebilecek. Yeme-içme sektörüne uygulanan paket servis düzenlemesiyse bu dönemde de geçerli olacak. İşte, tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...

Giriş Tarihi: 27.04.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 18:16
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Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...

Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin salgınla mücadelesinde tam kapanma uygulamasına geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar tam kapanma süreceğine girileceğini açıkladı. İşte, tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...

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Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...

TAM KAPANMA GENELGESİ DUYURULDU

Tam kapanma, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen açıklandı.

29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

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Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...

GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

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Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

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Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...

AÇIK OLAN İŞLETMELER

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.