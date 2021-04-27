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ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...
Son dakika... ALES sınavı ertelendi mi? Kovid-19 mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. 3 hafta boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle gözler ÖSYM sınavlarına çevrildi. Yakın tarihte yapılacak olan ALES'in ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:32
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