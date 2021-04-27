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Haberler Galeri ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

Son dakika... ALES sınavı ertelendi mi? Kovid-19 mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. 3 hafta boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle gözler ÖSYM sınavlarına çevrildi. Yakın tarihte yapılacak olan ALES'in ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:32
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ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

ALES sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ALES'e hazırlanan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu. Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma dönemine geçilecek. Bu gelişmelerin ardından ÖSYM sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. ÖSYM tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

ALES ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

ÖSYM tarafından 2021 ALES/1 sınavı ile ilgili duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1'e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır."

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ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

2021 ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2021 ALES/1 sınavının sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.