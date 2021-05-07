Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...

TAM KAPANMA 19 MAYIS'A UZATILDI MI?

Bir canlı yayın programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam Kapanma 19 Mayıs'a kadar sürecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz.