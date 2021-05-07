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Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...
Son dakika... Tam kapanma ne zaman bitiyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan tam kapanma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 17 gün gerçekleştirilen tam kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanı Süleymann Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 12:06Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 12:06