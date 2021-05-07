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Haberler Galeri Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... Tam kapanma ne zaman bitiyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan tam kapanma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 17 gün gerçekleştirilen tam kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanı Süleymann Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 12:06
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Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağının hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Peki, tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...

TAM KAPANMA 19 MAYIS'A UZATILDI MI?

Bir canlı yayın programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam Kapanma 19 Mayıs'a kadar sürecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz.

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Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...

17 Mayıs'ta elde edeceğimiz rakamlar, o gün kabinenin ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla yolumuzu belirleyeceğiz. Tekrar kayıplarımız olmasın diye hep beraber büyük bir fedakarlığı ortaya koyacağız. Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı Sinovac ile 100 milyon anlaşma yapıldığını söyledi, bir taraftan Biontech var, bir taraftan Rusya'nın aşısı var. Türkiye aşı anlamda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor."

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Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 6 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu.

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Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.