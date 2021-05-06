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Haberler Galeri Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alımlar için bekleyen adaylar, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Ayrıca adaylar alımların hangi illerde olacağını da merak ediyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar ile farklı illere alımlar yapılıyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

Giriş Tarihi: 06.05.2021 17:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 17:49
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Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM ve PA tarafından gelecek alım açıklamaları yakından takip ediliyor. Halkın can ve mal güvenliğini tahsis etmek üzere görevlendirilen bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının artırılması planlanıyor. Hal böyle olunca İŞKUR tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2021 bekçi alımı ile ilgili tarih açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

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Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu.

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Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

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Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,