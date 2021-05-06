Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alımlar için bekleyen adaylar, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Ayrıca adaylar alımların hangi illerde olacağını da merak ediyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar ile farklı illere alımlar yapılıyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?