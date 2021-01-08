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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 2021 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Yerleştirme süreci... MEB son dakika: 2021 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Yerleştirme süreci... Son dakika... LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS için hazırlık içinde olan milyonlarca öğrenci, başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Sınav için hazırlıklar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2021 LGS yerleştirme sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından sınav tarihi yeniden gündeme geldi. Peki, 2021 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Yerleştirme süreci nasıl olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 08.01.2021 11:32
Son dakika... 2021 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) olarak adlandırılan LGS sınavına ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Liseye geçebilmek için heyecanlanan öğrenciler, başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. LGS yerleştirme süreci ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, 2021 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Yerleştirme süreci nasıl olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 LGS TARİHİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı. 2021 yılında LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.
LGS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021 yılı 81 ilde merkezî sınav puanı, sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında, 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve 81 il müdürü katıldı.
Toplantıda süreç ve iyileştirme yapılabilecek alanlarla ilgili genel değerlendirme yapıldı. LGS kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreç başlatıldı. 2021 yılında, 81 ilde merkezî sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışma başlatıldı.