MEB son dakika: 2021 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Yerleştirme süreci...

Son dakika... LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS için hazırlık içinde olan milyonlarca öğrenci, başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Sınav için hazırlıklar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2021 LGS yerleştirme sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından sınav tarihi yeniden gündeme geldi. Peki, 2021 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Yerleştirme süreci nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 11:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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