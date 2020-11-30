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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sürücü kursları yeniden kapanacak mı? Pazarlar, marketler, Kur'an kursları, kütüphaneler kapanıyor mu? Son dakika: Sürücü kursları yeniden kapanacak mı? Pazarlar, marketler, Kur'an kursları, kütüphaneler kapanıyor mu?
Son dakika... Sürücü kursları kapanacak mı? Koronavirüs salgınını önleyebilmek için yurt genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Türkiye'de virüsle mücadele kapsamında mart ayında bazı mekanların faaliyetleri durdurulmuş, kontrollü normal hayata geçiş ile kademeli olarak yeniden açılmıştı. Son günlerde vaka artışı nedeniyle bazı tedbirler yeniden gündeme geldi. Peki, sürücü kursları yeniden kapanacak mı? Pazarlar, marketler, Kur'an kursları, kütüphaneler kapanıyor mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 17:34
Son dakika... Kur'an kursları, kütüphaneler kapanacak mı? Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla bir takım önlemler alınmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, sürücü kursları yeniden kapanacak mı? Pazarlar, marketler, Kur'an kursları, kütüphaneler kapanıyor mu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SÜRÜCÜ KURSLARI, PAZARLAR, MARKETLER, KUR'AN KURSLARI, KÜTÜPHANELER KAPANACAK MI?
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Buna göre, sürücü kursları, pazarlar, marketler, Kur'an kursları ve kütüphaneler ile ilgili alınacak kararlar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Not: Toplantının ardından alınacak yeni kararlar açıklandığında bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz. MODERNA: KOVİD-19 AŞISININ ABD VE AVRUPA'DA ACİL KULLANIMI İÇİN BAŞVURACAĞIZ
Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, test sonuçlarında yüksek etkinliği kanıtlanan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşının ABD ve Avrupa'da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını açıkladı.
Moderna'dan yapılan açıklamada aşının, 196 Kovid-19 vakasının katıldığı son test sonuçlarına göre virüse karşı en az yüzde 94 etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Aşının çok hafif, geçici ve nezle benzeri yan etkileri olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuracağı ve Avrupa Birliği'nden koşullu onay almak için gerekli prosedürleri yerine getireceği belirtildi.
Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, aşının koronavirüse karşı yüzde 94,1 oranında koruduğunun saptandığını ifade ederek,
"Aşımızın salgının gidişatını değiştirebileceğine inanıyoruz. Ağır hastalanmayı, hastaneye kaldırılma ve ölüm oranını azaltmasını umuyoruz." dedi.