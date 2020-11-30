Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? 30 Kasım Pazartesi sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte illerin tam listesi... Son dakika: Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? 30 Kasım Pazartesi sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...
Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak kabine toplantısında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni kısıtlama kararları alacağız. Bu tedbirleri almaya mecburuz" açıklamasının ardından bugün yeni yasak ve kısıtlama kararlarının açıklanması bekleniyor. İşte, Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? 30 Kasım Pazartesi sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 18:32
Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? 30 Kasım Pazartesi sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni tedbirlerin alınması gündeme geliyor. Başkan Erdoğan, yeni kısıtlamaların gelebileceği yönündeki açıklamalarda bulunmuştu. Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar için gözler Başkan Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Sokağa çıkma kısıtlaması olan iller sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? 30 Kasım Pazartesi sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ İLLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ? 30 KASIM PAZARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. Toplantıdan yeni kararlar henüz açıklamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz....
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre;
"Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır." ifadeleri yer almıştı. Bugün ise gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası kısıtlamaların arttırılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle 'Tamam' diye ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri daha da sıkılaştıracak.
GENELGENİN DETAYLARI
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.