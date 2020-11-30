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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 8 bin polis alımı son dakika: 27. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları neler? En az 60 puan... 8 bin polis alımı son dakika: 27. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları neler? En az 60 puan... Son dakika... 27. Dönem POMEM ilanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Polis Akadamisi tarafından bugün erişime açılan ilana göre, lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. Polis olmayı hayal eden binlerce kişinin heyecanla beklediği başvuruların tarihi belli oldu. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? POMEM başvuru şartları neler? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 30.11.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 16:50
Son dakika... 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? On binlerce kişinin heyecanla beklediği POMEM için başvuru tarihi belli oldu. Polis Akademisi tarafından yayımlanan ilan ile merak edilen sorular yanıt buldu. Polis alımına ilişkin merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KİMLER BAŞVURABİLİR? 27. DÖNEM POMEM PUAN TÜRÜ...
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından
lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az ( 60,00), mezunları için yapılan önlisans yılı 2020 puan türünden en az ( Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 ) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır. 65,00 27. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
27. Dönem POMEM başvuruları, 8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
27. Dönem POMEM sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Sınav takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
27. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)