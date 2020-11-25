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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar, halı sahalar yeniden açılacak mı? Son durum... Bilim Kurulu son dakika: Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar, halı sahalar yeniden açılacak mı? Son durum...
Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından Bilim Kurulu tarafından tedbir kararı alındı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve bazı mekanlar için alınan kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazılar ile geçtiğimiz hafta kısıtlamalar başladı. Vatandaşlar bugün toplantıdan çıkacak yeni kararları merak ediyor. İşte, mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar, halı sahalar yeniden açılacak mı? Son durum...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 15:54
Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar, halı sahalar yeniden açılacak mı? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. 25 Kasım tarihinde toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar bekleniyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekliyor. İşte, mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar, halı sahalar yeniden açılacak mı? Son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEKANLAR YENİDEN NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birçok mekan paket servis ve online sipariş dışında kapatılmıştı. Vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. Bakanlık tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Alınan karara göre, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek." Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer önlemleri de sıraladı.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.
KAHVEHANE VE KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
RESTORANLAR KAPANDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan önlemler kapsamında restoran ve kafelere getirilen değişiklik şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.