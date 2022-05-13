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Haberler Galeri Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi! 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı açıkladı

Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi! 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı açıkladı

Yüz binlerce sözleşmeli memurun yakından takip ettiği kadro düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelileri de yakından ilgilendiren gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilere kadro son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:59
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Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi! 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı açıkladı

Sözleşmelilere son dakika kadro müjdesi geldi. 530 bin sözleşmeli memurun yakından takip ettiği kadro düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte sözleşmeli memurların da beklediği kadro düzenlemesinin hayata geçirileceği açıklanmıştı. Peki, 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilere kadro son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi! 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı açıkladı

SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro ile ilgili yapıtğı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde. Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var."

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Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi! 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı açıkladı

MECLİS TOPLANIYOR

530 bin sözleşmeli memur kadroya geçişin hangi tarihte yapılacağını heyecanla bekliyor. Mayıs sonunda 3600 ek göstergenin yanı sıra 530 bin sözleşmeli memurun kadroya alınması da gündemde olacak.

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Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi! 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı açıkladı

FARK ORTADAN KALKIYOR

Bu çalışma ile birlikte sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu kapsamda terfi ve ücret gibi özlük haklarında fark oluşmayacak.

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Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi! 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı açıkladı

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR

Kamuda 4B'li olarak yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi ile birlikte tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklara sahip olacaklar. Bununla ilgili çalışma devam ediyor.