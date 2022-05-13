13 Mayıs 2022, Cuma
Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi! 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı açıkladı
Yüz binlerce sözleşmeli memurun yakından takip ettiği kadro düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelileri de yakından ilgilendiren gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilere kadro son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:59
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