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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Beklenen açıklama geldi! 2022 Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?

SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Beklenen açıklama geldi! 2022 Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak sözleşmeli öğretmenler için beklenen açıklamayı yaptı. Bahçeli'nin "Atanamayan hiçbir öğretmen kalmamalıdır. Hepsi kadroya geçirilmelidir." ifadelerini sözleşmeli öğretmenliği gündeme taşıdı. Peki sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:18
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SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Beklenen açıklama geldi! 2022 Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında "Atanamayan hiçbir öğretmen kalmamalıdır. Hepsi kadroya geçirilmelidir." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından arama motolarında "Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi?", "Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Beklenen açıklama geldi! 2022 Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?

"ÜCRETLİ ÖĞRETMEN KALMAMALI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündem maddelerinden biri de öğretmenlerdi. İşte Bahçeli'nin öğretmenlerle ilgili açıklamaları:

"Öğretmen cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, kendimizi ve çevremizi aramanın rehber pırıltısıdır. Öğretmen gerçekte ona yakın olan ve öğrencilerini doyuran, başı boş hareketlerine çekidüzen veren, seven, sevdiren, iyiyi öğretendir. Öğretmen herkese çöldeki membağ suyudur.

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SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Beklenen açıklama geldi! 2022 Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?

Öğretmen milletimizin en kudretli gücüdür. Öğretmenin hayatı, ailesi ve öğrencileri arasında olmak üzere 2 kol halinde akış halindedir. Bizim geleceği hiçe saymaya ne hakkımız, ne haddimiz vardır. Öğretmenlere hangi hakları versek, ne yapsak helal olsun diyorum. Üzerimize düşen ne ise yapmanın sözünü mertçe veriyorum. Öğretmenlik kanunu çok ciddi kazanımdır.

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SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Beklenen açıklama geldi! 2022 Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?

Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz budur."

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SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Beklenen açıklama geldi! 2022 Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE KADRO GEÇECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin çalışmayı tamamladıklarını
belirterek, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin
ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz"
ifadelerini kullandı