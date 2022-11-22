22 Kasım 2022, Salı
SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Beklenen açıklama geldi! 2022 Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak sözleşmeli öğretmenler için beklenen açıklamayı yaptı. Bahçeli'nin "Atanamayan hiçbir öğretmen kalmamalıdır. Hepsi kadroya geçirilmelidir." ifadelerini sözleşmeli öğretmenliği gündeme taşıdı. Peki sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli kadrolu öğretmen farkı kalktı mı?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:18
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