PARS 6x6 dünyada bir ilk! Artık TSK’nın envanterinde

'YERLİLEŞTİRME DEVAM ETMELİ'

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, stratejik alanlarda üreticilere destek verdiğinin altını çizen Demir, "Ülkemizin savunma sanayisindeki en başarılı ürünleri arasında kara araçlarını saymanız mümkün ve bu alanda da yerlilik çalışmalarımız önemli. Tabii bu yerlilik çalışmalarında da araç üreticilerimizle çok yakın temasta bulunma gerekliliğini de belirtmek istiyorum. Çünkü malum, belirli ürünler çok sayıda üretildiklerinde ekonomik olabiliyorlar ve bu bağlamda da genelde 'harcıalem' (herkesin alabileceği, kullanabileceği) diyebileceğimiz araçlarda kullanılan ürünlerin dışarıdan temini daha ekonomik olabiliyor. Haklı olarak firmalarımız da gidebiliyorlar. Ama Savunma Sanayii Başkanlığı'mız ile yakın temasta kalınarak, özellikle stratejik gördüğümüz alanlarda belirli destek unsurlarını devreye sokarak burada da yerlileştirmenin devam etmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.



